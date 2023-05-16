قالن: الشعب التركي صوت لمصلحة أردوغان للحفاظ على الاستقرار الحاصل في البلاد

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بقوله إن حسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 28 مايو/ أيار الجاري، لمصلحة الرئيس رجب طيب أردوغان أمر سهل.

وأوضح قالن في مقابلة مع قناة تركية خاصة، الثلاثاء، أن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كمال قليجدار أوغلو كبير جدا، وأنه من الصعب للمعارضة تذليل الفارق الذي وصل إلى 2.5 مليون صوت.

وأضاف: "في حين أننا نحافظ على أصواتنا، نعتقد أن رئيسنا سيضيف على الأرجح أصواتًا جديدة لخانته في الجولة الثانية".

ولفت إلى أن الشعب التركي صوت لمصلحة أردوغان بنسبة 49.5 بالمئة، رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الحاصل في البلاد.

وأعرب متحدث الرئاسة عن اعتقاده بأن الدعم الشعبي لأردوغان سيستمر في إطار رؤية "قرن تركيا".

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري قليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.