أردوغان يعد الشباب الأتراك بـ "المزيد من الأيام الأفضل" قبل جولة الإعادة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء في تغريدة مخاطباً الشباب بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة التي جرت يوم 14 مايو / أيار، إن تركيا ستتغلب على جميع المشاكل وستشهد أيامًا أفضل معًا.

وشكر أردوغان جميع المواطنين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي، وأثنى على الشباب التركي "لوقوفهم بقوة إرادة، وعكس حرية الاختيار في صندوق الاقتراع ودعم ديمقراطيتنا".

وفاز أردوغان بنسبة 49.5% في سباق الأحد لكنه لم يحقق الأغلبية المطلوبة لتجنب جولة الإعادة في التصويت. وحصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، على 45%. وستعقد الجولة الثانية رسميًا في 28 مايو.

فاز تحالف الشعب، المكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم وشركائه الوطنيين، بـ 322 مقعدًا من أصل 600 في المجلس التشريعي الجديد، محققًا الأغلبية التي مكنته من القول بأن التصويت لصالحه سيضمن الاستقرار.

وقال أردوغان إن تركيا بحاجة إلى الانسجام بين البرلمان والرئاسة لضمان عمل الحكومة بإتقان.

وأشاد بإقبال الناخبين المرتفع، حوالي 88% على مستوى البلاد وحوالي 53% في الخارج، وقال إنه يتوقع نفس الشيء في جولة الإعادة.

قدمت الأحزاب هذا العام إهداءات كبيرة لحوالي 5 ملايين ناخب صوتوا لأول مرة أيضًا، فوعد أردوغان بإعفاء أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف من الضرائب وبمنح قروض الزواج بدون فوائد وتمويل الأسرة، والمزيد من الوظائف والكثير غيرها.

وأظهرت نتائج غير رسمية ارتفاع نسبة الاقتراع بشكل كبير بين الناخبين الشباب.

كتب أردوغان على تويتر: "لقد رأى العالم بأسره كيف كانت أمتنا على حق في الوثوق بكم بفضل سلوككم المثالي". "أنتم أملنا، ضمان غدنا المشرق. أنتم من سيحمل أمتنا إلى ما وراء الحضارة المعاصرة".

قال أردوغان، في إشارة إلى معارضه كليجدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذين لم يحققوا أي فوز ضده قط في العقدين الماضيين: "لا تدعوا أي شخص يقف بينكم وبين أحلامكم، أو يحبطكم أو يخيفكم ويحقنكم بسمومه".

"لا تدع أولئك الذين لديهم غرور كبير وماضيهم مليء بالفشل والهزائم الانتخابية، ينحدرون بكم إلى أعماق ظلامهم الذي لا نهاية له."

وشدد على أن تركيا "ستتشارك أحزانها وأفراحها، وستحل مشاكلها وتتغلب على المصاعب سوية".

وقال أردوغان: "سنرى أيامًا أفضل بكثير معًا" واختتم: "أعتمد على دعمكم القوي في 28 مايو".

كما وجه منافسه كليجدار أوغلو دعوة مماثلة إلى الشباب الأتراك، وأكد أنه "سيخفف مخاوفهم" في سلسلة تغريدات في وقت سابق يوم الاثنين.

وقال: "بينما نحن نتجادل، هم بالفعل متحدون ضدك. والآن، دعونا نرى ماذا لدينا في نهاية اليوم. ظلام لا نهاية له... أمامنا 12 يومًا للخروج من هذا النفق".