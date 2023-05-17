تحييد الإرهابية زين كوباني المسؤولة في تنظيم "واي بي جي" شمالي سوريا

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية المدعوة طوبى قرة قوتش، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في مدينة عين العرب شمالي سوريا.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر أمنية، الأربعاء، أن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عام 2013.

وأضافت المصادر الأمنية أنها شاركت في العديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.

وكانت المرأة تتردد بين سوريا والعراق لتأمين الدعم المالي لتنظيمها الإرهابي.

واستطاعت الاستخبارات التركية بعد تعقّب دقيق، تحييد الإرهابية بعملية أمنية نفذتها في منطقة عين عيسى شمال سوريا.