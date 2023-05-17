ترحيب أممي وأوروبي بجهود تركيا في التفاوض لأجل مبادرة شحن الحبوب

تقدمت الأمم المتحدة بالشكر للحكومة التركية على جهودها في مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود ومضائق الدردنيل.

فقد قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في كلمة في جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا الإثنين إن الخسائر المدنية في أوكرانيا وصلت إلى أعلى مستوى في الأشهر الأخيرة مع خروج البلاد من شتاء قاسٍ.

وأضاف أن عدد الضحايا المدنيين تجاوز 23 ألفا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع احتمال أن يكون هذا الرقم "أعلى بكثير".

وشدد المسؤول الأممي على أن "الآثار الإنسانية للهجوم الروسي على أوكرانيا كانت هائلة"، وأن الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والشركاء مستمرون في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وفي إشارة إلى تلقي حوالي 3.6 ملايين شخصا مساعدات إنسانية في الربع الأول من هذا العام بأوكرانيا، أكد غريفيث أنهم ما زالوا يواجهون بعض العقبات في إيصال المساعدات وأن هناك حاجة إلى "المزيد".

وقال غريفيث إن المنتجات الغذائية المصدرة في إطار مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود تواصل تقديم مساهمة مهمة للغاية في الأمن الغذائي العالمي.

وأشار غريفيث إلى تصدير أكثر من 30 مليون طن من البضائع بأمان من الموانئ الأوكرانية بفضل المبادرة، وأشار إلى أن 55 في المئة منها تصل إلى البلدان النامية و6 في المئة تصل إلى أقل البلدان نموا.

وأوضح أن أسعار الحبوب العالمية انخفضت بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومقرها روما.

وقال: "هذا تقدم لا يمكن إنكاره، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به".

وأكد إجراء مباحثات مكثفة في الأسابيع الأخيرة ضمن جهود تمديد مبادرة شحن الحبوب وتطويرها، قائلا: "إن استمرار مبادرة شحن حبوب عبر البحر الأسود يستحوذ على أهمية كبيرة، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم".

ولافتا إلى استضافة تركيا في مدينة إسطنبول مباحثات تمديد المبادرة، قال المسؤول الأممي: "نود أن نشكر الحكومة التركية على تبذله من طاقة وجهد لمبادرة الحبوب".

فرنسا ترحب بجهود تركيا والأمم المتحدة لتمديد اتفاقية الحبوب:

من جانبها، رحبت فرنسا بجهود تركيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل تمديد اتفاقية مبادرة نقل حبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، أن الحرب الأوكرانية الروسية فاقمت من انعدام الأمن الغذائي العالمي وسوء التغذية في العالم.

وأضاف البيان: "فرنسا تحث روسيا على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، ووقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي".

وأشار البيان أن "فرنسا ترحب بجهود غوتيريش وتركيا لتمديد اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود".

وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاقية تصدير الحبوب في 18 مايو/أيار الجاري، فيما تبحث الأطراف المعنية سبل تمديدها.