زعماء يهنئون أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات

هنأ عدد من الزعماء والقادة في العالم، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحقيق حزبه "العدالة والتنمية"، فوزاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس إقليم كردستان في العراق نجيرفان بارزاني، هاتفوا الرئيس رجب طيب أردوغان وهنأوه على نجاح حزبه في الانتخابات.

وتمنى القادة خلال اتصالاتهم النجاح للرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 28 من الشهر الحالي، وتمنوا أن تعود الانتخابات بالخير على الشعب التركي.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأسفرت البرلمانية عن حصول تحالف الجمهور يتقدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، على 49.47 بالمئة من مقاعد البرلمان فيما نال تحالف الأمة على 35.02 بالمئة.