335 نائبا يدخلون البرلمان للمرة الأولى بنتائج الانتخابات العامة التركية

بنتائج الانتخابات العامة التركية التي جرت الأحد الماضي، دخل 335 نائبا إلى البرلمان للمرة الأولى من أصل 600 نائب عضو.

وأظهرت الانتخابات حدوث تجديد في 63.49 بالمئة من الدورة الثامنة والعشرين للبرلمان بـ381 عضوا.

وأوضحت الأناضول أن 46 نائبا تم اختيارهم في البرلمان للدورة 28، كانوا نوابا قبل الدورة 27، فيما دخله للمرة الأولى 335 نائبا.

ويتوزع النواب الـ335 الجدد على كل من أحزاب العدالة والتنمية 148 والشعب الجمهوري 90 واليسار الأخضر 47 والجيد 27 والحركة القومية 18 و"الرفاه من جديد" 4، وبرلماني واحد من حزب العمال التركي.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).

وأسفرت الانتخابات البرلمانية عن حصول تحالف الجمهور على 49.47 بالمئة من مقاعد البرلمان فيما نال تحالف الأمة على 35.02 بالمئة.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.