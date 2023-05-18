أنقرة تنتقد رسو مدمّرة أمريكية بميناء في قبرص الرومية

انتقدت أنقرة رسو مدمّرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية في ميناء خاضع لسيطرة إدارة جنوب قبرص الرومية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزار الخارجية التركية، الخميس، رداً على زيارة المدمّرة "USS Arleigh Burke"، لميناء "ليماسول" في ساحل الشطر الرومي لجزيرة قبرص.

وأشار البيان إلى أن المدمّرة "USS Arleigh Burke" تابعة للأسطول الأمريكي السادس الذي ينشط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وعبّر البيان عن دعم أنقرة القوي لتصريحات جمهورية شمال قبرص التركية ضد زيارة هذه المدمّرة وقبلها غواصة أمريكية لميناء "ليماسول".

وجددت الوزارة التأكيد على أن "الخطوات الأمريكية المخلة بالتوازن في المنطقة، وقبرص التركية، تضر بالموقف المحايد الذي تحافظ عليه الولايات المتحدة في الجزيرة منذ سنوات طويلة، وتشكل عقبة أمام إيجاد حل عادل ودائم ومستدام في قبرص".

ودعت وزارة الخارجية التركية واشنطن إلى إعادة النظر في هذه السياسات.

وقالت: "نود التأكيد مجدداً أن تركيا التي تتمتع بصفة الدولة الضامنة في قبرص ستواصل بكل حزم الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك في جميع الشروط والظروف".

والأربعاء، نشرت وزارة خارجية قبرص التركية بياناً ينتقد زيارة المدمّرة الأمريكية لميناء "ليماسول".