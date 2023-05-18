صويلو: الولايات المتحدة تتدخل بالانتخابات التركية ولا تريد الديمقراطية في بلادنا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن "الولايات المتحدة تتدخل في الانتخابات التركية ولا تريد الدميقراطية في بلادنا".

وأضاف صويلو، في مقابلة على قناة "الجزيرة مباشر"، أن الاتحاد الأوروبي أراد التأثير على خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات.

وشدد وزير الداخلية التركي على أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية، وسيكون يوم 28 مايو/ أيار (موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية) عرساً للديمقراطية.

وأشار صويلو إلى أن بعض المعارضين الأتراك هم "عنصريون ويقومون بمهاجمة الأجانب في تركيا".

وأكد أن أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسراً، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توفرت الظروف المناسبة للعودة.

ولفت أن 98% من السوريين المقيمين في تركيا مسجلين لدى الحكومة التركية بشكل رسمي.

وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل تركيا، ويتنافس فيها أردوغان وكليتشدار أوغلو.