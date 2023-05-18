قليجدار أوغلو يغازل الدوائر المناهضة للاجئين أملاُ بالفوز في جولة الإعادة

في أول خطاب علني له منذ خسارته الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد، سعى كمال كليجدار أوغلو إلى حشد الأصوات من الدوائر المناهضة للاجئين. فقد عقد المنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا في العاصمة أنقرة يوم الخميس ركز فيه بشكل أساسي على اللاجئين السوريين وحمل نغمات قومية كانت غائبة إلى حد كبير في حملته للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ورغم أنه قال مرارًا وتكرارًا إنه سيعيد اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الوحشية في سوريا إلى تركيا، الملاذ الآمن الفوري، إلا أن كليجدار أوغلو جعلها أولوية في المؤتمر الصحفي اليوم. واتهم الحكومة بالفشل في حماية الحدود وجلب "مليون لاجئ إلى تركيا".

وقال: "بمجرد أن أتولى السلطة، سأعيد جميع اللاجئين إلى ديارهم".

جاءت تصريحاته في وقت تغازل فيه الكتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، سنان أوغان، المرشح الثالث في السباق الرئاسي.

حصل أوغان، القومي المتشدد الذي رشحته الأحزاب المناهضة للاجئين، على دعم مفاجئ، وحصل على أكثر من 5% من الأصوات. وبصفته "صانع الملوك"، لم يحسم أوغان قرارًا حول تأييد أردوغان أو كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

وأوغان عضو سابق في حزب الحركة القومية، المتحالف الآن مع تحالف الشعب بقيادة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، يبدو أوغان أقرب إلى أردوغان لأنه أوضح أنه سيدعم مرشحًا يقاتل "الإرهاب".

يوم الأربعاء، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن تركيا أعادت بالفعل أكثر من نصف مليون سوري. وقال صويلو "لن نجعل تركيا مستودعا للاجئين، ولم نفعل ذلك حتى الآن. لكن السوريين هم إخواننا". وقال "لا يمكننا أن نرسلهم إلى حتفهم. ونحن لم نفعل ذلك. لا يريد رجب طيب أردوغان أن يُذكر كزعيم أرسل السوريين إلى حتفهم".

غالبًا ما يوصم كليجدار أوغلو بالعار بسبب التأييد الذي تلقاه من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، المرتبط بجماعة بي كي كي الإرهابية. ويدعم حزب الشعوب الديمقراطي، الذي خاض الجولة الأولى باسم حزب اليسار الأخضر (YSP)، كليجدار أوغلو علنًا، الذي بدوره نادرًا ما شجب بي كي كي في حملته الانتخابية، وهو أمر سارع أردوغان إلى الإشارة إليه في تجمعاته الانتخابية.

كما اتهم كليجدار أوغلو الحكومة بالتآمر ضد الجيش مع جماعة غولن الإرهابية. ومع ذلك، يحظى زعيم المعارضة بدعم قوي بين الهاربين من أعضاء منظمة غولن الإرهابية الذين يعيشون في الخارج، وغالبًا ما يحث الأعضاء السريين في الجماعة على التصويت لصالح كليجدار أوغلو. كما دعا كبار كوادر بي كي كي مرارًا وتكرارًا الأشخاص الذين يتعاطفون معهم للتصويت لصالح كيليجدار أوغلو في مقاطع فيديو نشرت قبل الانتخابات.