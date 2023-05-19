أردوغان لقناة سي إن إن: أي ديكتاتور هذا الذي يذهب إلى جولة ثانية من الانتخابات؟

أجرت قناة "سي إن إن انترناشيونال"، مقابلة مع الرئيس رجب طيب أردوغان نشرت مقتطفات منها الجمعة، أجاب فيها الرئيس على أسئلة الصحفية باكي أندرسون حول العديد من الملفات بما فيها الانتخابات والسياسة الخارجية.

وقد أعرب أردوغان عن ثقته بأن الشعب سيظهر قوة الديمقراطية التركية في الجولة الثانية أيضا من الانتخابات الرئاسية.

وسألت أندرسون: "لقد فزتم بسهولة في كل انتخابات دخلتم فيها خلال العشرين عامًا الماضية، وحطمتم الأرقام القياسية في الانتخابات. لقد وصلت الانتخابات إلى الجولة الثانية لأول مرة في تاريخ تركيا. ما مدى ارتياحكم الآن؟".

وأجاب أردوغان قائلا: "أؤمن أن شعبي سيظهر الديمقراطية التركية القوية في الانتخابات التي ستجري الأحد أيضا، لقد كانت هناك نسبة مشاركة قوية ناهزت 90 بالمئة".

ونوه الرئيس التركي أن نسبة المشاركة تلك مهمة للغاية، وقل نظيرها في العالم.

وردا على تذكيره بتنديده بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصفه بـ"المستبد" خلال حملته في انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال أردوغان: "هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون ديكتاتوراً؟".

وتساءل: "أي نوع من الديكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ 322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية".

وردا على سؤال فيما إذا كان سيعمل مع إدارة بايدن في حال انتخابه مجددا؟ أكد الرئيس أردوغان أنه سيعمل مع إدارة بايدن، أو أي شخص يأتي محله إلى البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن تنشر "سي إن إن انترناشيونال" المقابلة مع الرئيس أردوغان كاملة اليوم.