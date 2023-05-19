أردوغان يدعو الأتراك في الخارج إلى التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الناخبين في الخارج إلى ممارسة حقهم الديمقراطي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأعلن أردوغان، في تغريدة، الجمعة، أن عملية التصويت للناخبين المقيمين بالخارج ستبدأ غدا السبت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية.

وأضاف "أرجو من مواطنينا بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال متابعة مواعيد الانتخابات عن كثب في البلدان التي يقيمون فيها".

وأردف "أنتظر منكم إظهار إرادتكم بشكل قوي للمرة الثانية، وأنا على ثقة بأننا سنتجاوز هذا الاختبار أيضا".

وأشاد أردوغان بالمشاركة القياسية للناخبين بالخارج خلال الجولة الأولى.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.92 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة ومحرم إنجة (المنسحب) 0.44 بالمئة.