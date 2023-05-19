نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلي وسائل الإعلام التركية في العاصمة الفرنسية باريس

لإتاحة إمكانية التصويت لمواطنيها المقيمين في الخارج بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة 28 مايو/ أيار الجاري، تقوم السلطات التركية بتأمين 3.461 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية في الخارج.

وقال ياسين أكرم سرين نائب وزير الخارجية، أمام ممثلي وسائل الإعلام التركية في العاصمة الفرنسية باريس، إن 402 صندوق اقتراع ستكون في عدد من المدن الفرنسية.

وأضاف أن المواطنين الأتراك سيدلون بأصواتهم من 20 إلى 24 مايو الجاري.

وأشار إلى وجود 397 ألفا و86 ناخبا تركيا في فرنسا وحدها.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.92 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة.