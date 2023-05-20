الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، صباح اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في عدة دول، وفي المنافذ الحدودية والمطارات.

في المنافذ الحدودية

وبدأت عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في السجل الناخبين الخارج، عند المنافذ الحدودية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال فتحي باريش الذي صوّت عند بوابة "كابي كولة" الحدودية مع بلغاريا، للصحفيين إنه جاء إلى تركيا من فرنسا لقضاء إجازته، وأنه أدلى بصوته في البوابة الحدودية.

من جهته قال سائق الشاحنة التركي "خالد تانريفيردي" إنه ذاهب إلى أوكرانيا ، وإنه ينتظر في ساحة الشاحنات منذ يومين من أجل التصويت في الانتخابات.

وسيتمكن الناخبون الأتراك المسجلون في سجل الناخبين الخارج من التصويت حتى الساعة 17.00 يوم الأحد 28 مايو عند المنافذ "إيبصالا"، و"كابي كولة" و "بازار كولة"، و "حمزة بيلي" و "دره كوي" وهي بوابات حدودية تركية مع البلدان الأوروبية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء الماضي أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الخارج يوم 20 مايو/ أيار الجاري، وتستمر حتى 28 مايو في المنافذ الحدودية.

وقالت الخارجية في تغريدة: "اعتبارا من 20 مايو، ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة، في 167 مركزا".

في عدة دول

كما توجه الناخبون في الخارج في العديد من الدول، السبت، إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت.

ففي ألمانيا، بدأ المواطنون الأتراك المقيمون فيها بالتصويت للجولة الثانية، وشكل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح بالقنصلية العامة لتركيا في كولونيا طوابير طويلة، في 24 صندوق اقتراع.

وسيتمكن الأتراك في ألمانيا ، البلد الذي يضم أكبر عدد من الناخبين في الخارج بحوالي 1.5 مليون ناخب ، من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 8:00 و 22:00 حتى 24 مايو.

وفي مدينتي آخن وريغنسبورغ ، يمكن للناخبين الأتراك الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 9.00 و 18.00 حتى 21 مايو.

وفي إسبانيا بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في صناديق الاقتراع بالسفارة التركية في مدريد والقنصلية في برشلونة.

ويستمر تصويت الناخبين الأتراك في إسبانيا حتى 22 مايو/ أيار الجاري، بين الساعة الثامنة صباحاً والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

كما بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في قطر، السبت، بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وشكل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في طوابير طويلة من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في مقر السفارة التركية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ الناخبون في الدوحة الإدلاء بأصواتهم في 3 صناديق اقتراع والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساءاً.

ويوجد في قطر 10 آلاف و868 ناخبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى 22 مايو الجاري بمقر السفارة التركية.

وفي لبنان، بدأ المواطنون الأتراك المقيمون فيها، السبت، التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في الصناديق المخصصة التي وضعت في السفارة التركية في بيروت.

وتستمر عملية التصويت في لبنان حتى الساعة العاشرة من مساء الاثنين القادم.

وقال السفير التركي علي باريش أولوصوي، لوكالة الأناضول، إنه بإمكان الأتراك التصويت من الساعة الثامنة صباحا ولغاية العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، بين 20 و22 مايو/ أيار الجاري.

وكان لبنان شهد مشاركة 35 بالمئة من الأتراك في الجولة الأولى من الانتخابات.

كما توجه الناخبون الأتراك في الخارج إلى صناديق الاقتراع في دول عديدة، السبت، بينها أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وشهدت تركيا، في 14 مايو، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل تركيا.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.