أنقرة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت أنقرة بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، الأحد، نقلته وكالة الأناضول، حول اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية وعشرات المستوطنين.

وقالت الوزارة:" ندين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة قوات الأمن للحرم (القدسي) الشريف بتاريخ 21 مايو/أيار، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأكدت أنه "من غير المقبول أبداً تحدي أعضاء الحكومة الإسرائيلية المكانة التاريخية للحرم الشريف، والانخراط بممارسات مستفزة وفاشية".

وأضافت: "ندعو الحكومة الإسرائيلية مجددا إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف المستند للقانون الدولي والتصرف بمسؤولية".

والأحد، قالت الرئاسة الفلسطينية إن المساس بالأقصى "لعب بالنار" يدفع المنطقة إلى "حرب دينية"، داعية إلى تدخل "فوري" من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.