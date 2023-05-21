نحو 718 ألف مغترب تركي يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية

أدلى 717 ألفا و612 ناخباً من المغتربين الأتراك، بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج، صباح أمس السبت.

ويواصل الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، الإدلاء بصوتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في الممثليات الخارجية لغاية 24 مايو/ أيار الجاري، فيما ستستمر في المعابر الحدودية حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو.

وبحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن 683 ألفا و580 مغترب أدلوا بأصواتهم حتى الآن، في الممثليات الخارجية، فيما صوّت 34 ألفا و32 في المعابر الحدودية.

وشهدت تركيا، في 14 مايو، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل تركيا.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.