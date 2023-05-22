تركيا تحث الولايات المتحدة على العثور على الإرهابي الذي هاجم البيت التركي في نيويورك

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن تركيا تطالب السلطات الأمريكية العثور على الإرهابي الذي هاجم "البيت التركي" في مدينة نيويورك.

وفي حديثه في اجتماع مع الأتراك الروميليين- وهم المهاجرون العثمانيون الذين انتقلوا إلى الأناضول بعد أن فقدت الإمبراطورية أراضيها في البلقان- في اسطنبول، قال الرئيس إن على الولايات المتحدة العثور على الإرهابي على الفور ومحاسبته على الجريمة.

تعرض البيت التركي (Türkevi)، وهو ناطحة سحاب تضم البعثات الدبلوماسية التركية في نيويورك، لهجوم يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأناضول أن مهاجمًا مجهولًا يحمل عصا حديدية حطم نوافذ الطابق الأرضي من المبنى. تم الإبلاغ عن الحادث في الساعة 3:14 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلى شرطة نيويورك التي أغلقت مدخل المبنى وفتحت تحقيقا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه عمل إرهابي، وأشارت إلى أنه حدث مع بدء التصويت للجولة الثانية من الانتخابات التركية للمغتربين الأتراك. ويستضيف البيت التركي مركز اقتراع للناخبين في الخارج.