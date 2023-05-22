بينهم من ينتخب لأول مرة.. أتراك أوروبا يتوافدون على مراكز الاقتراع

شهدت عمليات اقتراع الأتراك في الخارج بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية مظاهر لافتة بين من يصوت لأول مرة، ومن تقترع حاملة طفلها الرضيع حديث الولادة، وسط إقبال كبير على مراكز الاقتراع.

ففي مدينة ليون الفرنسية أدلى زوجان حديثان بصوتيهما مردتين بدلة الزفاف، فيما صفق ناخبون وأعضاء هيئة الانتخابات في مدينة كارلسروه الألمانية لناخب يقترع للمرة الأولى في حياته بعدما دخل السن القانوني.

وقالت "بانو ترزي أوغلو" القنصل العام التركي في كارلسروه إنها سعدت كثيراً بمشاركة شاب للمرة الأولى في حياته بالانتخابات.

وأشارت ترزي أوغلو، لوكالة الأناضول، إلى الإقبال الكبير من قبل الأتراك المقيمين في ألمانيا للمشاركة في انتخابات الجولة الثانية.

وقالت إن عملية الاقتراع مستمرة في البعثات الدبلوماسية التركية بألمانيا بين الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء وذلك لغاية 24 مايو/ أيار الحالي.

وفي مدينة ليون الفرنسية، قال القنصل العام التركي مسلم آي غون، للأناضول، إن مركز الاقتراع استقبل زوجين جديدين أدليا بصوتهما مرتدين بدلة الزفاف.

وأوضح آي غون أنه استقبل الزوجين بنفسه وهنأهما بزفافهما آملا أن يجلب صوتهما الخير لتركيا ولشعبها بعد أن أديا واجبهما الوطني.

وفي النمسا، صوتت سيدة تركية في البعثة الدبلوماسية التركية بالعاصمة فيينا، مصطحبة معها طفلها الرضيع الذي ولدته حديثا.

إقبال كبير

وفي بلجيكا، شهدت صناديق الاقتراع في بلجيكا إقبالاً كبيراً من المقيمين الأتراك في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية.

وتقام عملية الاقتراع بالجولة الثانية من الانتخابات للأتراك المقيمين في بلجيكا بين 20-24 مايو/ أيار الحالي، على أن تقام الانتخابات في عموم تركيا يوم 28 من الشهر نفسه.

واصطف الأتراك في طوابير طويلة أمام مركز الاقتراع المقام في منطقة إكسبو بالعاصمة بروكسل، مبدين اهتمام كبيرا بالمشاركة في انتخابات الجولة الثانية.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات التركية، يقيم في بلجيكا 153 ألفا و443 ناخبا تركياً.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، تجاوز عدد الأتراك المقيمين في الخارج مليون مقترع، في عملية الانتخاب المستمرة بالخارج لغاية 24 مايو الحالي.

والسبت، بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في عدة دول، وفي المنافذ الحدودية والمطارات.

والجمعة، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الناخبين في الخارج إلى ممارسة حقهم الديمقراطي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات يوم الجمعة الماضي.