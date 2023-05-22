حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى للتوصل إلى تفاهم مع حزب النصر قبيل الانتخابات

يجري حزب العدالة والتنمية الحاكم محادثات مع حزب النصر (ZP) الذي يؤيد سنان أوغان، منافس مرشح حزب العدالة والتنمية، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة في 28 مايو.

وفي هذا الإطار، قام نعمان قرطولمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بزيارة نادرة إلى مقر الحزب في العاصمة أنقرة يوم الاثنين، قبل ساعات من الموعد المقرر لعقد أوغان مؤتمراً صحفياً طال انتظاره.

من المتوقع أن يعلن أوغان، الذي رشحه حزب النصر، وهو جزء من تحالف "أتا/الأجداد"، تأييده لأردوغان أو لمنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو. وكان أوغان مفادأة الانتخابات التي يهيمن فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري على السياسة بحصده أكثر من 5% من الأصوات، وبرز كصانع ملوك في جولة الإعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع أوزداغ، قال قرطولمش إنه كان "اجتماعًا مثمرًا ناقشوا فيها المشاكل التي تواجهها تركيا". وقال: "نأمل أن يؤيد حزب النصر رئيسنا".

وقال قرطولمش إن محادثاتهما ركزت أيضا على قضية اللاجئين السوريين. وحزب النصر هو من أشد المؤيدين للعودة القسرية لملايين اللاجئين، مدعيا أنها تؤثر على التركيبة السكانية والاقتصاد في البلاد.

وأشار قرطولمش إلى أن 550 ألف سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم وأقر بوجود "اختلافات معينة" بين حزب العدالة والتنمية وحزب النصر قائلاً: "قضية اللاجئين مهمة لكننا ناقشنا أسبابها. هؤلاء الناس قد هربوا من القصف. نحن نعمل على عودتهم إلى بلادهم وتطبيع الظروف في سوريا. ونعمل على بناء مساكن في سوريا ستساعد على عودة مليون سوري".

من جانبه صرح أوزداغ إنهم ناقشوا أمن تركيا في الاجتماع وقدموا حلولهم لحل قضية اللاجئين، وقال بصراحة: "لدينا بالفعل آراء مختلفة. سياستنا هي العودة القسرية (للاجئين)".