خطوة تاريخية.. سنان أوغان يعلن دعمه لأردوغان في الانتخابات التركية

في تحول مفاجئ للأحداث، أصدر سنان أوغان، المرشح الذي حصل على المركز الثالث في السباق الرئاسي في تركيا، إعلانًا مهمًا حول موقفه في انتخابات الإعادة المقبلة. وكشف أوغان اليوم الاثنين أنه سيؤيد ويدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأخيرة من التصويت المقرر إجراؤها يوم الأحد.

نظرًا لأن الانتخابات التركية تشهد منافسة شديدة وصلت إلى الجولة الثانية، فقد يكون لقرار أوغان بدعمه أردوغان تأثير عميق على النتيجة. كشخصية يمينية داخل المشهد السياسي، فإن تأييد أوغان له وزنه، وقد يؤثر في آراء الناخبين القوميين المؤيدين له.

يسعى أردوغان، الذي يقود البلاد منذ عام 2002، إلى إعادة انتخابه لفترة ولاية أخرى. كانت المنافسة شرسة بين أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو من تحالف الأمة، لكن أردوغان تمكن من تأمين الصدارة في الجولة الأولى من التصويت. يضيف التأييد العلني لأوغان دفعة مهمة لحملة أردوغان، مما يعزز فرصه في تحقيق النصر في الجولة الأخيرة.