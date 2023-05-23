أردوغان: بعد انتخابات الجولة الثانية يمكن وضع خارطة طريق لعودة اللاجئين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، أن تركيا تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

وقال أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي "تي آر تي": "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)".

ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

كما شدد على أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص.

وأشار الرئيس التركي أيضاً إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، منوهاً أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة.

ورداً على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

وأفاد أردوغان أنه يمكن الإقدام على خطوات في إطار المسار الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران من أجل ضمان عودة اللاجئين بأقصر فترة ممكنة.

وعلى صعيد الانتخابات، أعرب الرئيس أردوغان عن شكره لمرشح تحالف "آتا" (الأجداد) سنان أوغان، على إعلان دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات، ورفض مزاعم "المساومة مع أوغان" لتأمين دعمه.

وأوضح الرئيس التركي أن أوغان يدرك جيداً المواقف الثابتة للحكومة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجود البلاد مثل مكافحة الإرهاب والعلاقات مع العالم التركي، مشدداً على أنه لن يقدم أصغر تنازل بما يتعلق بهذ القضايا.