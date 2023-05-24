أقار: منعنا حوالي 3 ملايين شخص من الدخول غير القانوني في السنوات الخمس الماضية

قام وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، بجولة تفقدية إلى الشريط الحدودي مع سوريا والوحدات العسكرية المتمركزة هناك.

وكان برفقة أقار رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أوسيفر، وقائد الجيش الثاني متين غوراك.

وزار وزير الدفاع مخفرًا للجيش التركي على الشريط الحدودي، وتلقى معلومات من القادة المعنيين حول التدابير المتخذة في المنطقة.

واستفسر أقار من أحد العسكريين في المخفر الواقع بولاية هطاي، عمّا إذا كان هناك مجال للعبور غير القانوني من الشريط الحدودي.

وقال العسكري التركي الذي يحمل رتبة الملازم إن المنطقة تخضع لرقابة أمنية مشددة جدًا، وإن العبور غير القانون فيها غير ممكن.

وجاء سؤال أقار ردًا على مزاعم حول وجود تراخي في الشريط الحدودي حول منع دخول المهاجرين من سوريا إلى أراضي تركيا.

وشدّد الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة، إن مزاعم العبور غير القانوني من الحدود تنم عن معلومات ناقصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية تنفذ مهمات ناجحة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود في نفس الوقت.