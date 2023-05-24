ألطون: تركيا ستظل صلبة في حربها على الإرهاب بشتى أنواعه

قال مدير دائرة الاتصال إن تركيا مستمرة في محاربة المنظمات الإرهابية بحزم، بما في ذلك بي كي كي وداعش وغولن.

وقال فخر الدين ألطون في جلسة "رؤية تركيا الكبرى" المنعقدة في العاصمة أنقرة، يوم الأربعاء إن تركيا واجهت العديد من التهديدات التي استهدفت أمنها القومي واستقرارها وديمقراطيتها.

وأضاف: "مع القضاء على التهديدات التي تستهدف بلادنا في الداخل والخارج، نواصل قتالنا ضد المنظمات الإرهابية مثل بي كي كي وامتداده السوري واي بي دي وداعش وغولن... لن تساوم تركيا أبدًا على مكافحة الإرهاب".

وأكد أن تركيا بضمان أمنها القومي، ساهمت أيضًا في الاستقرار الإقليمي والعالمي بفضل حربها الحازمة ضد الإرهاب.

وقال ألطون "نظهر قوة الاستقرار هذه في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية"، مضيفًا أن تركيا لن تتنازل عن موقفها الثابت في مواجهة التحديات.

وانتقل إلى العلاقات مع العالم التركي، فقال إن تركيا لا تفكر في مستقبل منفصل عن العالم التركي الذي تشترك معه في التاريخ والثقافة.

وأضاف: "كدول تركية، رأينا أن التعاون والتضامن الذي نظهره فيما بيننا لا يجعلنا أقوى فحسب، بل يساهم أيضًا في تطوير مقاومة مشتركة ضد التحديات التي نواجهها على المستوى الإقليمي والعالمي".

وقال ألطون إن ظروف اليوم والقضايا الإقليمية والعالمية تذكرنا بأهمية حماية الأخوة، مضيفًا أن تركيا عمقت التعاون والشراكة مع الدول التركية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والثقافة والفن والدفاع والنقل.

وأضاف: "معًا، سنواصل هويتنا وثقافتنا وقيمنا التي تجعلنا ما نحن عليه".