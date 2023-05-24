أوميت أوزداغ يعلن تأييده لمرشح المعارضة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس حزب النصر "الظفر" أوميت أوزداغ، الأربعاء، تأييده لمرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوزداغ مع كليتشدار أوغلو في مقر حزب النصر بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوزداغ أن "أهم مشكلة في تركيا، هي إعادة 13 مليون لاجئ ومهاجر غير نظامي إلى بلدانهم"، حسب ادعائه.

وتابع: "لا يمكن لتركيا أن تتغلب على مشاكلها الاقتصادية دون إعادة هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين البالغ عددهم 13 مليونًا إلى بلدانهم، ومنع قدوم أشخاص جدد من خلال سياسات حازمة".

وأردف: "لا يمكننا إنقاذ الشعب التركي من الفقر بإنفاق 11 مليار دولار سنويًا على اللاجئين، ولا يمكننا منع ارتفاع الإيجارات أيضا".

وأشار إلى أنه "من غير الممكن ضمان الأمن في الشوارع وعثور المواطنين على عمل لأولادهم دون إعادة اللاجئين إلى بلدانهم".

واستطرد: "باختصار، أقول إنه ما من دولة تستطيع إصلاح اقتصادها وأمنها بوجود 13 مليون لاجئ على أراضيها، وهذا يشبه السباح الماهر الذي يعجز عن السباحة حين تعلّق على قدميه 20 كيلوغرامًا من الحديد".

ولفت إلى أن مرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو أكد عزمه على إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.

وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تورّثوا تركيا إلى أبنائكم كما أخذتموها من أمهاتكم وآبائكم، وإذا كنتم تريدون أن تبقى تركيا كما هي (..) عليكم أن تدعموا يوم 28 مايو السياسة والسياسيين الذين سيرسلون 13 مليون لاجئ إلى أوطانهم، عليكم أن تصوتوا لصالح كمال كليتشدار أوغلو".