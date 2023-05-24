الإدارة الأمريكية لا تزال ترغب في بيع تركيا مقاتلات إف-16

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد "المضي قدما" في بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا.

جاء ذلك على لسان متحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي الأربعاء، لدى سؤاله عما إذا ما كان البيت الأبيض تلقى أي إشارة من الكونغرس بهذا الخصوص قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال كيربي إن "موقف الرئيس لم يتغير، وما زلنا نرغب في المضي قدما في ذلك".

وأضاف: "توصيتي ربما التحدث إلى مكتب السيناتور (بوب) مينينديز أو الأعضاء في الكونغرس للتحدث عن توقعاتهم".

وأردف: "كل ما يمكنني فعله هو التحدث باسم الرئيس ولم يتغير شيء بشأن رغبته في المضي قدمًا في ذلك، في طائرات إف-16".

وتفاوضت أنقرة وواشنطن على بيع 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

وتعد تلك المقاتلات الأمريكية العنصر الرئيس في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن.

واعترض بعض أعضاء الكونغرس على البيع، وربطوا موافقتهم على تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فيما ترفض تركيا ربط المقاتلات بانضمام السويد للناتو.

ورغم موافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو إلا أنها لا تزال تنتظر التزام السويد بمذكرة ثلاثية تم توقيعها في يونيو/ حزيران الماضي في مدريد لمعالجة مخاوف أنقرة الأمنية.