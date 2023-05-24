عدد المقترعين بالجولة الثانية في الخارج يتجاوز الـ 1.7 مليون

تجاوز عدد المقترعين الأتراك في الخارج المليون و700 ألف ممن أدلوا بأصواتهم بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج صباح السبت الماضي.

ويواصل الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وبحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن مليوناً و733 ألفا و940 ناخباً مغترباً أدلوا بأصواتهم حتى مساء الثلاثاء، في الممثليات الخارجية، والمعابر الحدودية.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في الممثليات الخارجية لغاية 24 مايو/ أيار الجاري، فيما تستمر في المعابر الحدودية حتى الساعة 17:00 (ت.غ+3) من يوم 28 مايو.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.