أردوغان: مؤسساتنا أنشأت منازل للسوريين شمال بلادهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية أنشأت منازل من الطوب في شمال سوريا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته الخميس، في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية".

وأوضح الرئيس التركي أن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري، وذلك بدعم قطري.

وتابع: "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأردف: "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طرداً أو قسراً، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية".

والاثنين، أكد أردوغان أن تركيا تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص عودة اللاجئين.