نحو 1.9 مليوناً صوتوا بالجولة الثانية في الخارج والمعابر الحدودية

شارك مليون و895 ألفاً و430 ناخباً تركياً، حتى الخميس، في التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية والمطارات، والتي تشهدها تركيا الأحد المقبل.

وبحسب معلومات من الهيئة العليا للانتخابات التركية، أوردتها وكالة الأناضول، فإن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات، انتهت مساء 24 مايو/ أيار الجاري، فيما يتواصل الاقتراع في المعابر الحدودية.

وبحلول الساعة 10.00 صباحاً من اليوم الخميس (ت.غ+3)، بلغ عدد من صوّتوا في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية، مليونا و895 ألفا و430، بينهم مليون 783 ألفا و107 انتخبوا في البعثات والممثليات الخارجية.

وانتهت عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد بحلول الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم الأربعاء، فيما تستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو/ أيار.

انتهاء التصويت بالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا

ومساء الأربعاء، عملية الاقتراع بالنسبة للناخبين الأتراك المقيمين في كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

وأقامت تركيا صناديق اقتراع في 9 ممثليات دبلوماسية بالولايات المتحدة، و4 ممثليات في كندا، و3 في بريطانيا.

وانتهت عملية الاقتراع بأمريكا الشمالية عقب إغلاق الصناديق في القنصليات التركية بمدينتي لوس أنجلوس الأمريكية وفانكوفر الكندية، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وتضم الولايات المتحدة 134 ألفاً و246 ناخباً، فيما يعيش في كندا 40 ألفاً و418 ناخباً، ويقيم في بريطانيا نحو 127 ألف ناخب مسجلين لدى الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وستبدأ عملية فرز أصوات الناخبين المقيمين في الخارج، عقب انتهاء التصويت في تركيا، مساء الأحد.

وتشهد تركيا، الأحد، جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، عقب فشلهما بالحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، بينما حصد مرشح تحالف "الأجداد"، سنان أوغان، 5.17 بالمئة من الأصوات.

وقبيل الجولة الثانية، أعلن أوغان دعمه للرئيس أردوغان في جولة الإعادة، فيما أعلن شريك أوغان في تحالف الأجداد رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، المناهض للمهاجرين، تأييده لكليتشدار أوغلو.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.