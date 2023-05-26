مدارس تركية ثانوية تستعد لقبول طلاب البلقان

قررت وزارة التعليم الوطني في تركيا منح الطلاب من 7 دول من البلقان، الذين أكملوا تعليمهم الابتدائي الفرصة لمواصلة تعليمهم في 10 مدارس ثانوية دولية في 7 مدن في البلاد.

وسيتم منح الطلاب من البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وألبانيا وبلغاريا، فرصاً للإقامة الداخلية ومنحاً دراسية في 10 مدارس ثانوية دولية مهنية وتقنية في تركيا، وذلك في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة الأتراك في المغترب والمجتمعات ذات الصلة.

وأشار فاروق بيرات أق جشمه المستشار التربوي في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، إلى أنه في إطار هذا البرنامج المحدد للعام الدراسي 2023-2024 ، سيتم تقديم التعليم والإقامة والرعاية الصحية للطلاب من دول البلقان في 10 مدارس في أنقرة وباليكسير وبورصة وإسطنبول وقونية وأنطاليا وأوردو.

وأشار أق جشمه أيضاً إلى أنه أثناء إقامتهم، سيحصل الطلاب على تأمين صحي عام وستتاح لهم فرصة المشاركة في دورات أكاديمية مجانية إلى جانب تذكرة مجانية من وإلى تركيا بعد تخرجهم.

وأوضح أنه سيتم قبول طلبات المواطنين غير الأتراك، عبر موقع رئاسة الأتراك في المغترب الإلكتروني حتى 26 مايو/أيار، مؤكداً أن امتحان القبول الكتابي سيعقد في 4 يونيو/حزيران، بينما ستُجرى المقابلة بين 4 و 9 يونيو/حزيران.

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن النتائج في 12 يونيو/حزيران، بينما ستبدأ المغادرة والتعيين في المدارس في تركيا بين 11 و 15 سبتمبر/أيلول.