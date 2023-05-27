منفذ الهجوم ضد "البيت التركي" في نيويورك في قبضة الشرطة

ألقت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، القبض على منفذ الهجوم ضد "البيت التركي" في نيويورك قبل أيام.

وقالت شرطة نيويورك إن التحقيق ما زال مستمرا مع المتشبه به منفذ الهجوم على البيت التركي.

واضافت شرطة نيويورك في بيان، إنها أوقفت المدعو "رجب آق بيق" الساعة 10.15 بالتوقيت المحلي (GMT-4).

وأشار البيان إلى أن "آق بيق" (29 عاما) وجهت إليه تهم الشروع في السرقة وجريمة الإرهاب وحيازة أسلحة لارتكاب جريمة والتهديد بالإرهاب وإلحاق أضرار جزائية وتوجيه التهديدات.

ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق الجمعة.

والاثنين الماضي، أعلن القنصل التركي في نيويورك ريحان أوزغور، أن الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي اقتصر على أضرار مادية.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، أشار إلى أن الاعتداء وقع الساعة 03.14 بالتوقيت المحلي من قبل شخص مجهول.

وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجيا في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، تمكنت السلطات التركية الأربعاء من تحديد هوية المعتدي إثر تحقيقات أجرتها بناء على بلاغ وردها.

المتهم اسمه "رجب آق بيق" وغادر تركيا السنة الماضية ولديه سوابق في "الجرح والتهديد وحيازة المخدرات"، ويعاني مشكلات نفسية.

السلطات التركية أحالت المعلومات التي توصلت إليها لشرطة نيويورك.

وعقب ذلك شرعت شرطة نيويورك في التحقيقات، وداهمت مأوى للمشردين يمكث فيه المتهم، الثلاثاء، إلا أنها لم تعثر عليه هناك.