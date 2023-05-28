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أردوغان: أبواب "قرن تركيا" فُتحت مع هذه الانتخابات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.05.2023 20:53
آخر تحديث في 28.05.2023 21:33
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطب مؤيديه بعد تقدمه بالنتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إسطنبول، تركيا ، 28-5-2023 صورة: رويترز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطب مؤيديه بعد تقدمه بالنتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إسطنبول، تركيا ، 28-5-2023 (صورة: رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن أبواب رؤية "قرن تركيا" فُتحت تماماً مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، مساء اليوم، أمام منزله في منطقة "قصيقلي" بإسطنبول، بعد تقدمه في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بنحو 4% مع قرب انتهاء فرز الأصوات.

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.

وتابع: "قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".

وأردف: "أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا، أشكر شعبنا الذي جعلنا نعيش فرحة عيد الديمقراطية بين عيدين دينيين، كما أشكر كل من أوكل إلينا مهمة قيادة البلاد خمس سنوات إضافية".

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