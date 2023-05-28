أردوغان يدعو لصون صناديق الاقتراع حتى تأكيد النتائج

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مراقبي صناديق الاقتراع إلى صونها جميعاً حتى تأكيد النتائج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان، في تغريدة على تويتر: "أشكر جميع رفاق القضية الذين يؤدون واجبهم بتفان في مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر".

وأضاف: "أدعو جميع إخوتي إلى صون الصناديق حتى تأكيد النتائج، الآن وقت الحفاظ حتى آخر لحظة على إرادة شعبنا الذي له مكانة فوق رؤوسنا".

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة 17:00 (GMT +3)، الأحد، بعد انطلاقها في الثامنة صباحاً.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر عن البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.