أردوغان يدلي بصوته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في اسطنبول

أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بصوته في أول جولة إعادة انتخابات رئاسية تجريها تركيا على الإطلاق، فيما توجه الملايين إلى صناديق الاقتراع.

صوّت أردوغان في مدرسة صفيت تشيبي الإعدادية في منطقة أوسكودار في اسطنبول، حيث حظي باهتمام كبير.

استقبل الرئيس الناخبين والمؤيدين الآخرين قبل الإدلاء بصوته. كما أدلت السيدة الأولى أمينة أردوغان بصوتها إلى جانب الرئيس.

وقال أردوغان "نشهد انتخابات من جولتين للمرة الأولى"، وحث الجميع على التصويت.

أشاد أردوغان بالإقبال الكبير للناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 88.92٪ -وهي واحدة من أعلى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد- وتمنى أن يرى نفس الشيء في الجولة الثانية.