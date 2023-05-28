الهيئة العليا للانتخابات: أردوغان رئيساً لتركيا

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية.

وأضاف: "بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال كليتشدار أوغلو (مرشح المعارضة)".

وأوضح أن معدل الصناديق المفتوحة بلغ 99.32 بالمئة داخل البلاد، و88.14 بالمئة خارجها.

وبين ينار أن أردوغان حصل على 51.91 بالمئة من الأصوات داخل البلاد، فيما حصل كليتشدار أوغلو على 48.09 بالمئة.

وأشار أن أردوغان حصل على 59.80 من الأصوات خارج البلاد، فيما حصل كليتشدار أوغلو على 40.20 بالمئة.