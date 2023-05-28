الهيئة العليا للانتخابات التركية ترفع حظر النشر وبدء إعلان النتائج الأولية

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، رفع حظر النشر الانتخابي اعتبارا من الساعة 18:15 بالتوقيت المحلي.

وأضاف ينار في تصريحات من العاصمة أنقرة، الأحد، أن عملية الاقتراع انتهت بهدوء في عموم تركيا.

وأوضح أن عملية إدخال بيانات صناديق الاقتراع متواصلة من موظفي الهيئة دون أي مشاكل تذكر.

وأفاد أنه بحلول الساعة 16:59 تم تحديد الناخبين الذين ينتظرون في طوابير التصويت بمراكز الاقتراع، ليواصلوا التصويت حتى الساعة 17:33 التي شهدت انتهاء التصويت فعليا في عموم تركيا.

وطالب ينار الرأي العام في تركيا بانتظار إعلان الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير النهائية للانتخابات.

وانتهت عملية التصويت في انتخابات جولة الإعادة من الرئاسيات بعموم البلاد، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحاً.