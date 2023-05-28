انتهاء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية وبدء فرز الأصوات

انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة 17:00، الأحد، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحاً، وبدأت عملية فرز الأصوات في مختلف مراكز الاقتراع.

وذكرت وكالة الأناضول، أنه جرى إغلاق صناديق الاقتراع وبدأت عملية الفرز في انتخابات الجولة الثانية في عموم تركيا عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT +3) .

وتنافس في جولة الإعادة كل مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وكان الرئيس أردوغان قد حصل على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية للانتخابات.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم تركيا.

كما أدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم في الممثليات لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم 24 مايو/ أيار الجاري.

ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية.

وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17:00، فسيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت، وفق وكالة الأناضول.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، لإجراء الاقتراع بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر عن البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم توضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.