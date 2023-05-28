تهاني عربية ودولية في فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس رجب طيب أردوغان العديد من التهاني من زعماء وقادة عرب وغيرهم لفوره بالانتخابات الرئاسية، وفق النتائج غير الرسمية.

أمير قطر كان أول المهنئين في تغريدة قال فيها الرئيس التركي إردوغان "مبارك لكم الفوز وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة".

السعودية

كما هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

و"بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الملك في برقية التهنئة: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، وفق "واس".

وفي برقية منفصلة، هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال بن سلمان: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي"، وفق الوكالة السعودية.

الإمارات

بدوره، هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبر تويتر: "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا".

وأضاف: "نتطلع للعمل معا لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ونتمنى دوام التطور والازدهار لتركيا وشعبها".

ليبيا

من جانبه، هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الرئيس رجب طيب أردوغان بفوره بالانتخابات الرئاسية.

وقال الدبيبة في تغريدة: "أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هنأ أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الديمقراطية.

قال اشتية: "ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها".

وتابع: "هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا".

من جانبها، هنأت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية .

وقالت الحركة في بيان: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار".

وأضافت: "نهنئ الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق و للجمهورية التركية".

وفي لبنان، عمت الاحتفالات مدينة طرابلس اللبنانية بفوز الرئيس أردوغان.

كما هنأ رئيس وزراء المجر أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود هنأ أيضا نظيره التركي أردوغان بفوزه في الانتخابات.

وقال مهنئا باللغة التركية على حسابه بموقع تويتر: "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".

الجزائر

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها تبون لأردوغان ونشرها موقع الرئاسة الجزائرية.

وقال تبون: "إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات".

وأضاف: "إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا".

باكستان

كما قدم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، تهانيه للرئيس أردوغان على فوزه "التاريخي" في انتخابات الرئاسة التركية.

أذربيجان

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هنأ أيضا الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه لزيارة باكو في القريب العاجل.

صربيا

رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعث بتهانيه للرئيس أردوغان والشعب التركي على "الفوز الانتخابي" في جولة الإعادة الرئاسية.

أفغانستان

وهنأ رئيس حكومة أفغانستان الملا محمد حسن آخند، أردوغان بفوزه في الانتخابات.

وقال في رسالة تهنئة نشرها متحدث حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر: "أهنّئ بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية".

وأضاف: "أسأل الله العلي القدير أن يجعل من تركيا التي لها أهمية خاصة في المنطقة والعالم دولة قوية ومزدهرة ويجعلها في خدمة الدين والمسلمين، راجياً أن تدوم الصداقة والمودة بين الشعبين الأفغاني والتركي".

رابطة علماء فلسطين هنأت الرئيس أردوغان في بيان: "نهنئ الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية كما نهنئ الشعب التركي الشقيق بهذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير".

ومن العراق، قال رئيس تحالف السيادة العراقي، الشيخ خميس الخنجر في تغريدة: "مبارك للأخ الرئيس رجب طيب اردوغان ولحزب العدالة والتنمية بمناسبة هذا الفوز، ‏النصر حليفكم دائما بإذن الله"

وأضاف: "خالص التهاني وأصدق الأمنيات للشعب التركي الصديق على نجاح تجربة ديمقراطية نالت تقدير الجميع".

ومن الجزائر، هنأت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، في بيان، الرئيس أردوغان بالفوز قائلة: "نبارك للشعب التركي الشقيق ولدولة تركيا الصديقة والشقيقة، نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأكدت أنها "انتخابات قدمت نموذجا ديمقراطيا راقيا ومتحضرا والذي أسفر عن استمرار الثقة في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لحكم تركيا، على طريق النهضة ونهج التطور ومناصرة قضايا الأمة".

ومن المغرب، قدم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، التهاني للرئيس أردوغان، مؤكدا تقديره لما قدمه حزب العدالة والتنمية لتركيا، وما قدمه أردوغان لتركيا ولقضايا الأمة الإسلامية.

كما قدم اتحاد القوى الوطنية المصرية المتواجد بلندن، في بيان، "خالص التهنئة للشعب التركي وللرئيس الطيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور على هذا الفوز المستحق للرئيس أردوغان"، متمنيا "كل الخير لتركيا وشعبها".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الأحد، فتح 75.42 بالمئة من الصناديق في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية داخل البلاد وخارجها حتى اللحظة.

وأشارت الهيئة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 53.41 بالمئة من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو على 46.59 بالمئة.