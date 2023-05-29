أردوغان: الانتخابات انتهت وسنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، إن "الانتخابات انتهت وسنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات".

وأضاف أردوغان، في خطاب "الشرفة" من المجمع الرئاسي بأنقرة، بعد إعلان فوزه بالنتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أنه "لم يخسر أحد اليوم، فالفائز 85 مليون مواطن، حان الوقت لنجتمع ونتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

وأردف: أعرب عن امتناني لكل فرد في أمتي الذي أعطاني مرة أخرى مسؤولية حكم البلاد.

وتابع: نحترم دائماً إرادة الشعب ولسنا وحدنا الفائزون بل الفائز هي تركيا والديمقراطية.

وأكد الرئيس أن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم.

كما أكد أن "تضميد جراح منكوبي زلزال 6 فبراير/ شباط وإعادة بناء المدن المدمرة ستكون في مقدمة أولويات حكومته".

وتطرق أردوغان لملف عودة اللاجئين السوريين، قائلاً: "وفرنا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا حتى اليوم"، مضيفاً: "سنضمن عودة مليون سوري إضافي في غضون سنوات قليلة من خلال مشروع سكني جديد ننفذه مع قطر".

وفي الشأن الاقتصادي، شدد على مواصلة سياسة الاستقرار والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قال في خطاب ألقاه، مساء الأحد، أمام منزله في منطقة "قصيقلي" بإسطنبول قبل مغادرته إلى أنقرة، إن أبواب رؤية "قرن تركيا" فُتحت تماماً مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال ينار في مؤتمر صحفي: إنه "بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال كليتشدار أوغلو (مرشح المعارضة)".