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أنقرة تدين اعتداء سفن النظام السوري على قارب صيد تركي في المياه الدولية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.05.2023 10:56
آخر تحديث في 29.05.2023 10:57
أنقرة تدين اعتداء سفن النظام السوري على قارب صيد تركي في المياه الدولية

أدانت وزارة الخارجية التركية إطلاق سفينتين تابعتين للنظام السوري النار على سفينة صيد تركية في المياه الدولية ما تسبب بتعرض صيادين اثنين كانا على متنه لإصابة خفيفة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، الاثنين.

وقال بيلغيتش: "ندين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري النار أمس (28 مايو/ أيار) على قارب صيد تركي يحمل اسم "محمود جان-1" بعد انطلاقه من ميناء قره طاش في ولاية أضنة وإبحاره في المياه الدولية، وتعرض صيادين اثنين لإصابات طفيفة بسبب ذلك وإلحاق أضرار مادية بالقارب".

وأكد أنهم "سيتابعون هذا الحادث المؤسف الذي وقع في المياه الدولية الذي فتح مكتب المدعي العام في منطقة صمانداغ (بولاية هطاي) تحقيقا حوله".

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