السيسي يهنئ أردوغان بالفوز ويتفقان على تبادل السفراء

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، مساء الاثنين، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن السيسي أعرب لأردوغان عن أمله في أن تجلب نتائج الانتخابات الرئاسية، الخير للشعب التركي.

كما بحث الجانبان الخطوات التي من شأنها تعميق العلاقات التركية المصرية على كافة الأصعدة وفي مقدمتها الاقتصاد.

الاتصال الهاتفي بين الزعيمين شهد أيضا مباحثات حول مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

واتفق أردوغان والسيسي، خلال الاتصال، على تبادل السفراء بين أنقرة والقاهرة.