توالي التهنئات الدولية للرئيس أردوغان بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية

هنّأ زعماء الدول الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات، أمس الأحد.

من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأميركي جو بايدن مرورا بالأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون.

- "نتيجة منطقية" في نظر بوتين

اعتبر بوتين الذي عمل مؤخرا عن كثب مع نظيره التركي، أن فوز أردوغان هو "النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسا للجمهورية التركية"، مضيفا أن الانتصار "دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم".

كما أشار الرئيس الروسي خصوصا إلى "الجهود" التي بذلها أردوغان "في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة".

تحظى تركيا العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنفوذ في مجالات استراتيجية مهمة لموسكو، كما تؤدي دور الوسيط في النزاع الأوكراني.

- بايدن: "حليفان في الناتو"

الرئيس الأميركي جو بايدن هنّأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، وقال عبر تويتر "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو حول القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

بدوره، قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تهانيه إلى أردوغان عبر تويتر قائلا "أتطلع إلى استمرار عملنا مع الحكومة التي اختارها الشعب التركي".

- لندن: "معالجة التهديدات الأمنية"

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رغبته في مواصلة "التعاون الوثيق" مع وتركيا.

وقال سوناك عبر تويتر "تهانيّ. أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية بصفتنا حليفين في الناتو".

- ماكرون: مواجهة "التحديات الهائلة"

إيمانويل ماكرون من أوائل القادة الأوروبيين الذين هنأوا أردوغان، قائلا إن فرنسا وتركيا تواجهان "تحديات هائلة تخوضانها معا".

ومن بين هذه "التحديات"، أشار ماكرون إلى "عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط"، مضيفا "مع الرئيس أردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدما".

- زيلينسكي يأمل "تعزيز" العلاقات مع تركيا

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أردوغان معربا عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين كييف وأنقرة، ولا سيما لضمان "الأمن" في أوروبا.

وقال زيلينسكي على تويتر "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

أدت تركيا دورا حاسما في إبرام وتمديد الاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها عبر البحر الأسود.

- شولتس يأمل في "زخم جديد"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يأمل أن تعطي إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان "زخما جديدا" للعلاقات بين البلدين من أجل "دفع أجندتهما المشتركة".

ووصف في تغريدة البلدين بأنهما "شريكان وحليفان مقربان" مشيرا إلى "الترابط الشديد بين شعبيهما واقتصاديهما".

- السويد تشير إلى "الأمن المشترك"

رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بإعادة انتخاب أردوغان قائلا إن "أمننا المشترك يمثل أولوية للمستقبل".

السويد مرشحة للانضمام إلى الناتو، لكنها تواجه رفضا من تركيا بسبب إيوائها "إرهابيين"، ولا سيما أعضاء في بي كي كي وتتسح لأنصاره مساحة للقيام بأعمال استفزازية ضد تركيا..

- الاتحاد الأوروبي يأمل "تطوير العلاقات"

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر تويتر عن رغبتهما في "مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005 متوقفة منذ عدة سنوات.

والعلاقات معقّدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن الأخيرة تظل شريكًا أساسيًا للتكتّل، لا سيما في ما يتعلق بالهجرة.

- الناتو "يتطلع" لتنظيم قمته المقبلة

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إردوغان، وقال في تغريدة "أتطلع إلى مواصلة عملنا والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في تموز/يوليو".

- ولي العهد السعودي يعرب عن "أصدق التهاني"

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بـ"أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد" لرجب طيب أردوغان والشعب التركي.