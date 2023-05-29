خطوات تركية يونانية جديدة لخفض التصعيد في بحر إيجة

قررت تركيا واليونان، الاثنين، الإقدام على خطوات جديدة متبادلة لـ"تطوير العلاقات بين البلدين بأجندة إيجابية وخفض التصعيد في بحر إيجة"، وذلك بحسب مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وبحسب المصادر، التي نقلت عنها وكالة الأناضول، فإن اليونان ستجري تدريباً على نطاق صغير بدلاً من مناورات "Kataigis" التي تنفذها سنوياً في إيجة.

وأوضحت المصادر، أنه بمقابل ذلك ستجري القوات المسلحة التركية تدريبات تكتيكية بدلاً من مناورات "ذئب البحر".

وكانت اليونان تجري مناورات "Kataigis" خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران من كل عام.

بينما كانت تركيا تجري مناورات "ذئب البحر" في يونيو/ حزيران من كل عام.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار صرح مراراً خلال الفترة الأخيرة، أن بلاده لا تتخذ مواقف عدائية ضد أي دولة مجاورة.