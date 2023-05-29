رئيس الوزراء النرويجي السابق: تركيا تستحق المزيد من الاهتمام من الغرب

شارك شيل ماغنه بونديفيك، رئيس الوزراء النرويجي السابق، مؤخرًا في منتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF) في اسطنبول. وتحدث بونديفيك، الذي حضر البرنامج التنفيذي لقادة المستقبل (FLEP) للمنتدى، إلى صحيفة ديلي صباح في مقابلة حصرية حول تركيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقومية.

فيما يتعلق بالدور التركي المتصاعد في الشؤون الدولية، أكد بونديفيك أن تركيا لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه من الغرب بسبب "مخاوف" العالم الغربي. لعبت تركيا دورًا أساسيًا في تأمين صفقة الحبوب وسط الصراع الروسي الأوكراني لتخفيف أزمة الغذاء وظلت مركزًا رئيسيًا للاجئين، لا سيما من سوريا، فيما يسعى المزيد من الناس من البلدان التي مزقتها الحرب إلى حياة أفضل في أوروبا.

"(صفقة الحبوب واستضافة اللاجئين) هما مثالان جيدان على كيف يمكن لتركيا أن تلعب دورًا إيجابيًا في عالم اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تركيا جسراً بين أوروبا والعالم العربي والعالم الإسلامي جغرافياً بفضل موقعها في جنوب شرق أوروبا". ومع ذلك، واجهت تركيا عقبات عديدة في سعيها الطويل للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

بونديفيك، الذي شغل منصب رئيس وزراء الدولة الاسكندنافية من 1997 إلى 2000 ثم من 2001 إلى 2005 قال: "أؤيد أن تكون تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي رغم أن النرويج ليست عضوًا (..) لكن يجب أن أعترف بأن هذه الأشياء الإيجابية التي ساهمت فيها تركيا لم تحظ بالاهتمام اللازم في العالم الغربي بسبب مخاوف حول الديمقراطية في تركيا وكيف تتطور وكيف تُمارَس". وأضاف أن "الغرب يهتم بهذه القضايا وغيرها من القضايا (القضية الكردية) أكثر من التطورات الإيجابية".

التهديدات القومية:

وردا على سؤال حول تنامي النزعات القومية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام، خاصة في أعقاب تزايد أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا، قال بونديفيك إنه يوافق على أن القومية والتطورات الأخرى تشكل تهديدًا للديمقراطية الأوروبية. وقال "لحسن الحظ، لا يزال القوميون المتطرفون أقلية بالرغم من وجودهم في العديد من البلدان. هناك أسباب مختلفة وراء صعودهم والهجرة أحدها "، مضيفًا أن معاداة السامية آخذة في الارتفاع أيضًا: "أعتقد أن الديمقراطية هي أفضل نظام لمواجهته، لمحاربة هذه الاتجاهات". وشدد بونديفيك على أن إحدى طرق مواجهتها هي تعليم الأجيال الشابة أهمية المساواة والقيم المتساوية ومزايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

لا يعتبر بونديفيك أن القومية أصبحت معيارًا عالميًا جديدًا، لتحل محل العولمة النيوليبرالية، خاصة بعد وباء كوفيد-19 الذي أجبر الدول على إغلاق حدودها، ووسط الأزمة الاقتصادية الحالية فيما تميل البلدان نحو الانعزالية الاقتصادية. وقال: "لكنها قوية جدًا في العديد من البلدان الآن".

"ليس هناك شك، فقد قللت من قيمة المنظمات العالمية وطريقة التفكير العالمية. لكن لا خيار أمامنا لأننا مرتبطون ببعضنا البعض. ونعتمد على بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى. لدينا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى التي تعبر الحدود. نحن نعرف المزيد عن بعضنا البعض. أي حادث يقع في جزء من العالم يؤثر على جزء آخر من العالم. عندما تنشب حرب، فإنها ستؤثر على البلدان الأخرى. نحن نعتمد على بعضنا البعض. يجب أن نفهم أنه يجب علينا التعاون بدلاً من القتال ضد بعضنا البعض".

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كانت النرويج مهد اتفاقيات أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعد عقود، لا يرى بونديفيك "أي حل في المستقبل القريب" للصراع بين الجانبين. "كثيرا ما يقال إنها أم كل النزاعات. أنا شخص متفائل، لكنني لست متفائلاً في هذا الصدد الآن لأننا شهدنا العديد من الانتكاسات على مر السنين لاتفاقيات أوسلو".

كانت اتفاقيات أوسلو خارطة طريق أخلاقية لمزيد من المفاوضات ونعلم أن المشاكل الرئيسية هي الحدود ومسألة اللاجئين وأخيراً وليس آخراً أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية. إنه أمر معقد للغاية. لسوء الحظ، الظروف على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيئة للغاية في الوقت الحالي لإجراء مفاوضات ناجحة. على الجانب الإسرائيلي، لدينا حكومة يمينية وبعض الأحزاب الدينية تعيق كل مبادرة للتفاوض مع الفلسطينيين. وعلى الجانب الفلسطيني، هم منقسمون بين فتح وحماس. لا أرى أي حل في المستقبل القريب، لكنني لن أستسلم أبدًا. أعتقد أن الحل الدائم الوحيد هو حل الدولتين.

يتحدث البعض عن حل الدولة الواحدة، لكن هذا سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى دولة فصل عنصري. يجب أن يكون حل الدولتين، في المقام الأول من أجل القدس، وفي المقام الأول للفلسطينيين، وللناس الذين يعيشون بسلام مع بعضهم البعض. أعتقد أن الحدود يجب أن تكون أكثر أو أقل، هي حدود قبل حرب 1973، مع بعض التعديلات التي يمكن أن تشمل بعض المستوطنات.

على الفلسطينيين الحصول على بعض المناطق، والربط بين غزة والضفة الغربية أمر بالغ الأهمية إذا كان ينبغي أن تكون هذه دولة قادرة على البقاء. لكنني أخشى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

قادة المستقبل

استضاف البرنامج التنفيذي لقادة المستقبل FLEP قادة بارزين في إسطنبول، من الرئيس النمساوي السابق هاينز فيشر إلى رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم.

وينظم منتدى شباب التعاون الإسلامي ICYF، مظلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، فعاليات لتعزيز التعاون الدولي بين الشباب وبمشاركة الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم مع رؤية للتنمية الاقتصادية والثقافية.

والمنتدى مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) منذ عام 2021.

ويهدف البرنامج التنفيذي لقادة المستقبل FLEP إلى الجمع بين الشباب ورؤساء الدول والحكومات والوزراء المخضرمين ورؤساء المنظمات الدولية المرموقة بموجب قانون تشاتام هاوس Chatham House Rule.