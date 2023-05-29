مرونة أردوغان والمشهد السياسي التركي

اجتازت تركيا حقبة مضطربة، وهي تكافح مع ويلات الوباء العالمي وأزمات الطاقة والركود الاقتصادي والزلازل المدمرة. بالرغم من هذه التحديات الرهيبة، ظهر الرئيس رجب طيب أردوغان منتصرًا في انتخابات الإعادة الأخيرة، وحصل على فترة ولاية أخرى وهزم تحالف الأمة المعارض.

دعونا نتعمق في الأسباب التي تدعم انتصارات أردوغان الدائمة، وإلقاء نظرة ثاقبة على نفوذه التحويلي على الأمة وقدرته الرائعة على إحداث تناغم مع الناخبين.

يرتكز صعود أردوغان على قيادته التحويلية، التي أبرزها انتصاره المدوي على خصمه كمال كليتشدار أوغلو. وعلى مدى العقدين الماضيين، قاد أردوغان مجموعة واسعة من المبادرات بعيدة المدى تشمل تطوير البنية التحتية والإصلاح الاجتماعي وصناعة الدفاع المزدهرة. وبالتوازي مع ذلك، صقل مكانة تركيا كلاعب مؤثر على المسرح العالمي للنقل والطاقة، بينما كان يتنقل ببراعة في المياه الغادرة للأزمات الدولية، وبالتالي عزز مكانة تركيا كقائد مؤثر في تغيير قواعد اللعبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الاقتصاد والأمن: اهتمامات مزدوجة للناخبين

وسط مجموعة من التحديات الرهيبة، برزت قوة أردوغان، حين واجه بعناد المخاطر الاقتصادية والمستنقعات الأمنية والعقوبات الدفاعية وحتى محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها جماعة غولن الإرهابية في 15 يوليو 2016. الناخبون الأتراك، يدركون تمامًا التزامه الراسخ بالمصالح الوطنية، ولهذا السبب يرون فيه حارسًا حازمًا للسيادة التركية، لا يتزعزع في مواجهة الخصوم الأقوياء. كان اتأكيد أردوغان المبدئي على أهمية وأولوية الأمن، سواء في شمال سوريا أو ليبيا أو شرق البحر المتوسط أو جنوب القوقاز، له صدى عميق لدى الناخبين الذين يمثل الحفاظ على سلامة أمتهم أهمية قصوى.

بينما يحتفظ الاقتصاد بمكانته المعروفة في وعي الناخبين، فإن المنافسة الانتخابية الأخيرة قد سلطت الضوء على الصلة التي لا تنفصم بين الرفاه الاقتصادي والأمن القومي. تكمن جاذبية أردوغان للناخبين في قناعتهم بأنه يمتلك براعة لا مثيل لها في معالجة الأمرين ببراعة. إن سجله اللافت للنظر في تحقيق مكاسب ملموسة، سواء في مجالات الاقتصاد أو التنمية الاجتماعية أو البراعة الدبلوماسية، قد ولّد ثقة لا تتزعزع بين الناخبين. وثقة ضحايا الزلزال الثابتة في قدرة أردوغان على إحياء مجتمعاتهم المحطمة تشهد على التقدير العميق الذي يحظى به.

الأمر المحير، بالرغم من انتصارات أردوغان المستمرة في انتخابات حرة وديمقراطية، استمرار النقاد الغربيين، الذين وقعوا في شرك رواية المعارضة، في انتقاده بشدة على جبهات متعددة. وبالتالي، يبدو من الضروري التدقيق في سبب فشل المعارضة بشكل متكرر في كسب ثقة الناخبين، في حين أن هيمنة أردوغان الانتخابية لا تزال راسخة. ألا يجب أن تخضع المعارضة لعملية تحول جذرية وإعادة تقييم قيادتها؟ يجب أن تمتد المبادئ المقدسة للعمليات الديمقراطية إلى كل من الحزب الحاكم والمعارضة، وبالتالي تحريض على استبطان أوجه القصور التي تفسد هذه الأخيرة.

العلاقة الحقيقية مع الناخبين

هناك عنصر لا غنى عنه في نجاح أردوغان الدائم وهذا العنصر هو الرابطة الحقيقية والعميقة التي أقامها مع الناخبين، وهو ما تجهل المعارضة معناه. أدى فشل المعارضة في تنمية علاقات حقيقية وفهم القيم الجوهرية للناخبين إلى إعاقة صدى صوتها لدى الجمهور. ما لم تعترف المعارضة بضرورة إقامة تواصلات حسنة النية وتتخذ إجراءات استباقية لسد هذه الهوة، فإن شبح الهزائم الانتخابية سيطاردهم باستمرار.

لا يزال المشهد السياسي التركي مصبوغاً بقيادة أردوغان الجريئة، التي صمدت أمام المحاكمات الهائلة وحصلت على ثقة الانتخابات. بصمة أردوغان التحويلية على الأمة، المدعومة بالتزامه الثابت بمعالجة المخاوف الأمنية وجهاً لوجه، تضعه كخيار مفضل للناخبين.

وبينما تسعى المعارضة لاستعادة السيطرة على الأرض المفقودة، الأجدر بها أن تشرع في رحلة استبطانية، رحلة تعطي الأولوية للاتصالات الحقيقية مع الناخبين وتحتضن التحولات التي لا غنى عنها والضرورية لاستعادة ثقتهم. عندها فقط قد يجرؤون على التغلب على موجة الهزائم الانتخابية ويظهرون كمنافس قوي لهيمنة أردوغان السياسية الدائمة.