وزير الخارجية التركي يبحث ونظيره الإماراتي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن الوزير الإماراتي هنأ تشاوش أوغلو بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة وفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية.

وكان الوزيران قد التقيا، مطلع مارس/ آذار الماضي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، وجرى خلال اللقاء بحث علاقاتنا الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي، وفق الموقع الرسمي وزارة الخارجية التركية.

وفي 4 مارس الماضي، وقعت تركيا والإمارات، في أبو ظبي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،آنذاك، عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام.