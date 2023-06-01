أردوغان ينال 52.18 بالمئة.. الهيئة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في تركيا، وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.18 بالمئة من الأصوات فيما نال منافسه كمال كليتشدار أوغلو 47.82 بالمئة.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر.

وأوضح ينار أن تركيا شهدت في 28 مايو/ أيار الماضي، إجراء جولة ثانية للانتخابات التركية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وأن نسبة المشاركة فيها بلغت 84.15 بالمئة، حيث أدلى 54 مليوناً و23 ألفاً و601 ناخباً داخل وخارج البلاد بأصواتهم لانتخاب رئيس تركيا.

وبيّن أن أردوغان حصل على 27 مليوناً و834 ألفاً و589 صوتاً، بنسبة 52.18 بالمئة.

فيما حصل كليتشدار أوغلو على 25 مليوناً و504 آلاف و724 صوتاً، بنسبة 47.82 بالمئة.

وقال ينار: "بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن السيد رجب طيب أردوغان انتخب رئيساً لتركيا (لولاية جديدة)، وقد تم إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر".