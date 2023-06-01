ألطون: أردوغان هزم المعارضة والأطراف المعادية للأجانب واللاجئين

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يهزم في الانتخابات الأخيرة مرشح المعارضة فحسب، بل هزم معه الأطراف المعادية للأجانب والمناهضة للاجئين.

وأضاف في مقال على موقع "الجزيرة" أن الشعب التركي باختياره للرئيس أردوغان يعرب بكل وضوح عن ضرورة عودة اللاجئين المقيمين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية فقط عندما تكون آمنة.

وأردف أن انتصار أردوغان في الانتخابات الأخيرة شهادة على نهجه في التعامل مع قضية اللاجئين، مشيراً إلى أن هذا النهج يوضح أن تركيا توفر الملاذ لجميع المحتاجين بينما تعمل على إحلال السلام في أوطانهم.

وأكد أن إدارة أردوغان المقبلة ستواصل نشر رسالة الحق والعدل في جميع أنحاء العالم مع الدعوة المستمرة لإصلاح المنظمات الدولية.

وأضاف أن أردوغان الذي يرفع شعار "العالم أكبر من خمسة" (في إشارة إلى عدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) سيواصل العمل على إسماع الأصوات المهمشة وإعادة توزيع السلطات داخل الهيئات الدولية لضمان تحقيق المساواة داخل النظام الدولي.

وشدد أن رؤية أردوغان تمتد إلى ما وراء حدود تركيا وتشمل حل النزاعات الدولية والتخفيف من المعاناة حول العالم.

وأضاف "رغم أن هذه الأهداف طموحة بلا شك، إلا أنها قابلة للتحقيق لأنها مدعومة بالتزام راسخ بالدبلوماسية والتفاوض وإيمان عميق الجذور بأهمية الاحترام المتبادل".

ونوه إلى مواصلة تركيا بقيادة أردوغان التعاون مع الدول الراغبة في حل التحديات الثنائية والإقليمية والعالمية العالقة.