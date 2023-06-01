تشاوش أوغلو يدعو السويد لاتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة إرهاب بي كي كي

دعا وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو السويد إلى الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في مذكرة التفاهم الثلاثية واتخاذ الخطوات اللازمة في مكافحة الإرهاب وبخاصة نشاطات بي كي كي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو الخميس، ردh فيها نظيره السويدي توبياس بيلستروم، حول مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وقال الوزير: "رسالة واضحة جدا لأصدقائنا السويديين، التزموا بالتعهدات المبرمة في مذكرة التفاهم الثلاثية واتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، عندها يمكن حل بقية المواضيع الأخرى".

وكان بيلستروم قال في تغريدته: "إن وزراء خارجية الناتو أعربوا باجتماع اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو عن دعمهم القوي لانضمام السويد إلى الحلف، إنها رسالة واضحة جدا إلى تركيا والمجر من أجل بدء المصادقة على انضمام السويد".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.