ستولتنبرغ: سأجري مباحثات مع أردوغان بشأن السويد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنه سيزور قريبا العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن عضوية السويد في الحلف.

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، الخميس، قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وأوضح ستولتنبرغ أنه هاتف الرئيس أردوغان مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه سيزور أنقرة قريباً، "لكن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد".

وحول الرسالة التي يريد أن يبعث بها لتركيا بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، قال ستولتنبرغ: إن "عضوية السويد مفيدة لستوكهولم بقدر ما هي مفيدة للدول الاسكندنافية ومنطقة البلطيق، وفي الوقت ذاته مفيدة لحلف الناتو بأكمله ولتركيا بالطبع".

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد دخل حيز التنفيذ في السويد اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران الجاري، لافتاً إلى أن هذا القانون سيكون دليلاً على إيفاء السويد بالتزاماتها الناجمة عن المذكرة الثلاثية الموقعة في مدريد.

وفي 28 يونيو من العام الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف ستولتنبرغ أن اعتماد السويد لهذه القوانين يظهر أنها تتخذ خطوات جديدة لتكثيف الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك تنظيم "بي كي كي"، المدرج على لوائح الإرهاب ليس في تركيا فحسب بل في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول.

وذكر أن أنقرة "لديها مخاوف أمنية مشروعة لأنه لم يتعرض أي حليف في الناتو لهجمات إرهابية مثل تركيا، لذا من المهم العمل مع تركيا ضد كافة أشكال الإرهاب".

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستصادق على بروتوكول انضمام السويد في الناتو.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إيفاء بلاده بالتزاماتها تجاه تركيا وفق المذكرة الثلاثية.

و أواخر مارس/ آذار الماضي، صادقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.