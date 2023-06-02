دولت بهتشلي يتسلم مؤقتاً رئاسة البرلمان من شنطوب

تسلم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، اليوم الجمعة، مؤقتاً رئاسة البرلمان من رئيس الدورة السابقة مصطفى شنطوب، باعتباره أكبر النواب سنا.

وفي كلمة له في مراسم التسليم في رئاسة البرلمان، أوضح شنطوب أن البرلمان تشكل بعد انتخابات الدورة الـ 28 التي انتهت بكل نجاح ونضج.

وأشار أن اليوم سيكون الاجتماع الأول للبرلمان الجديد وتبدأ بذلك دورته الـ 28، متمنيًا أن يكون خيرًا للجميع.

ولفت شنطوب أنه سلم رئاسة البرلمان إلى بهتشلي بعد أن تسلمها في 24 فبراير/ شباط عام 2019.

من جانبه، قال بهتشلي، النائب عن ولاية عثمانية: "أشعر بفخر كبير للغاية لتسلم أمانة البرلمان الذي تشكل مجددًا في الانتخابات العامة، في إطار قانوني".

وعقب ذلك، سلم شنطوب ختم رئاسة البرلمان للرئيس المؤقت بهتشلي، مع باقة من الزهور.

وبعدها أقيمت مراسم أمام نصب مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بالبرلمان، بحضور النواب، ووضع بهتشلي إكليلًا من الزهور وتلي النشيد الوطني.