وسط انتعاش العلاقات الثنائية..الرئيسان التركي والمصري يجتمعان في الأشهر القريبة

أكد القائم بالأعمال التركي في القاهرة على أن العلاقات مع مصر عادت إلى طبيعتها وأنه من المرجح عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة".

استمرت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى القائم بالأعمال منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وبسبب التاريخ المتشابك بين مصر والحكم العثماني، ظل البلدين قريبين لعدة قرون. ثم تجددت العلاقات في عام 1925 عندما أقامت جمهورية تركيا الوليدة علاقات دبلوماسية مع القاهرة، لكن الأمر استغرق أكثر من عقدين قبل أن تعين تركيا سفيراً في مصر.

كانت العلاقات مستقرة بشكل أساسي باستثناء فترات تعليق قصيرة في الستينيات، لكنها وصلت إلى آفاق جديدة بعد انتخاب مرسي رئيسًا في عام 2012. بعد الإطاحة بمرسي، حافظت تركيا على الاتصال بالقاهرة قبل خفض العلاقات الدبلوماسية في عام 2013، في حين استمرت العلاقات الاقتصادية إلى حد كبير.

كان السيسي من بين القادة الذين اتصلوا بأردوغان بعد زلزال 6 فبراير في جنوب تركيا الذي أطلق عليه اسم "كارثة القرن" وأرسلت القاهرة مساعدات إنسانية. كما قام وزير الخارجية المصري بزيارة لتقديم المساعدة في أعقاب الزلازل وقام وزير الخارجية التركي بزيارة متبادلة لمصر بعد فترة وجيزة.

صرح السفير صالح موتلو شين، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للتلفزيون السعودي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البلدين اتخذا خطوات مهمة للتطبيع وإعادة الثقة بينهما. دولتان وشعبان شقيقان يرغبان في التعاون في كافة المجالات. كانت هناك بعض العقبات لكننا تغلبنا عليها. وقال: "نحن نتحدث الآن عن فرص التعاون الرسمي لمصلحة شعوب البلدين في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات"، مشيرًا إلى التقدم المحرز في الوضع "على أساس الاحترام والثقة".

وكانت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي لتهنئة الرئيس أردوغان بعد الانتخابات خطوة ودية للغاية. وبدت تأكيدا على الإرادة السياسية القوية لدفع العلاقات. وتوقع شين أن يجتمع القادة في أنقرة أو القاهرة بحلول نهاية عام 2023.

كذلك نفى المسؤول التركي مزاعم التنافس بين تركيا ومصر في البحر المتوسط والنزاع على الحدود البحرية. "نحن منفتحون على التعاون وسيتم بذل المزيد من العمل في المستقبل لضمان ذلك". وأضاف أن تركيا ومصر ليس لديهما أي نزاع في جوهر القضية.

وأكد القائم بالأعمال التركي في القاهرة أنه في العقد الماضي (عندما تدهورت العلاقات الدبلوماسية)، حرص البلدان على إبقاء العلاقات الاقتصادية غير متأثرة بالوضع السياسي، لكن كان من الممكن فقط تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر من خلال استعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل.

وقال: "بلغ حجم تجارتنا الثنائية 9.7 مليار دولار في عام 2002، ومع مزيد من التعاون، يمكن القول بثقة أنه سيرتفع إلى 20 مليار دولار على المدى المتوسط. إنها حقيقة أن تركيا هي أكبر سوق تصدير لمصر وتركيا هي الزبون الأول للغاز المصري".

وقال القائم بالأعمال إن تحسن العلاقات سيؤثر أيضًا على قطاع السياحة. وقال إنهم يتوقعون أن يتضاعف عدد السياح الأتراك الذين يزورون مصر ثلاث مرات على المدى المتوسط، وأشار إلى أن العديد من السياح المصريين يفضلون تركيا لقضاء الإجازة. وأكد أن ارتفاع عدد السياح الأتراك سيرتبط بتسهيل إجراءات التأشيرة لهم من قبل القاهرة.

وأشار شين إلى أن الشركات التركية لديها استثمارات بنحو 2.5 مليار دولار في مصر، وهي أكبر مصدري المنسوجات في مصر.